Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, İYİ Parti'de yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz, Meral Akşener'in Koray Aydın tarafından ortaya konulan teşkilat başarısını kabullenemediğini söyleyerek, "Akşener'in hedefindeki isim Koray Aydın'dır. Kendisi ve yakın çevresi Kocaeli ile İzmir ekibi alınacak parti yardımı başta olmak üzere parti de kontrolü elde tutmak için Koray Aydın’ı saf dışı etmek istiyorlar. Akşener halkta karşılığı olan biri değil. Sözde kendisine ilgi varmış gibi senaryo ile evine insan toplatmıştır. Bu eski Doğru Yol geleceğidir. Amaç geri gelerek partiye dizayn vermektir" dedi.

"TEK HEDEF AÇIK VE NET KORAY AYDIN'DIR"



Akşener'in ilk önce geri dönmeyeceğini belirten MYP Lideri Yılmaz; "Akşener, güya dönmem ayrıldım mesajları ile kendisine bir ilgi var görüntüsü sağlayarak amacı olan ekibi ile parti egemenliğini sağlamak istemiştir. Burada tek hedef ise açık ve net Koray Aydın’dır. Koray Aydın oradan ayrıldığı an ortada bir parti kalmayacak ve Akşener ile ekibi alınacak yardım üzerine oturacaktır. Buradan Türk milletine hayrı olacak bir iş çıkmaz" dedi.