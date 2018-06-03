Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." dedi.
Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Gürsu ilçesindeki Kurtuluş Camisi bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.
Türkiye'nin son 16 yılda birçok badireye rağmen yaklaşık 4 kat büyüdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, milletin derdiyle dertlenerek projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.
Çavuşoğlu, terör konusuna da değinerek şunları dile getirdi:
"Eğer biz SİHA'ları, İHA'ları yapmasaydık, bugün İsrail'in bize verdiği ama komutası kendilerinde olan Heron'larla bu işi yürütmeye kalksaydık halimiz ne olurdu? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapabilir miydik? Adamlar gündüz gözüyle 100 bin kişilik terör ordusu kuruyorlardı bizim sınırımıza Türkiye'den parça koparmak için. Ama şimdi SİHA'lar tespit edip, vuruyor, askerimiz yerini belirliyor, gidiyor vuruyor. İçeride kalmadı gibi bir şey. 40 yıllık mesele gündemimizden çıkıyor. Daha tam bitmedi ama kararlıyız. Bunların hepsi güçlü ve kararlı iktidarla oluyor."
- Genel af
Çavuşoğlu, bir vatandaşın genel af konusunu hatırlatması üzerine, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlete karşı olursa belki affederiz." sözlerini yıllardır söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama kişiye karşı olan suçları, kul hakkıdır biz niye affedelim ki. Öyle bir şey olmaz. Kaldı ki devlete karşı suçlar da terör suçlarıdır onu da zaten affetmeyiz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
- "Enerji ihtiyacımızı karşılayacak alternatifler üretiyoruz"
Çavuşoğlu, enerjiye aktarılan paydan dolayı cari açığın yüksek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Seçim beyannamemizi açıkladık. 146 projemiz var. Önümüzdeki dönemde teknolojik ve dijitalleşme anlamında radikal kararlar almamız gerekiyor. Bizim daha fazla Aziz Sancarlar yetiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda beyannamemizde özellikle parlak beyinli çocuklar için kaynak ve imkan bakımından daha fazla olanakları sunmaya başlayacağız. Biz yaklaşık 100 yıllık cumhuriyetiz. İlk defa nükleer santralin temelini geçtiğimiz aylarda attık. Fransa'da 59 tane var. Sınırımıza 12 kilometre mesafedeki Ermenistan'da var. Almanya'da onlarcası, ABD'de 100'den fazla var. Bizdeki nükleer santral tam kapasite olarak çalışmaya başladığında bu ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini giderecek. Keşke şimdiye kadar 10 tane yapmış olsaydık da yüzde 100'ünü karşılayıp geriye kalanını da ihraç etseydik. Niye yapamadık? Niye yaptırmadılar? Niye engellediler? Bunu düşünmek lazım."
- "Birileri maalesef Meriç'ten, Kars'tan ötesini göremiyor"
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi Celal Bey Parkı'nda toplu açılış törenine katıldı.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi hem bölgesinde hem de küresel anlamda güçlü yapmak için çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birileri maalesef Meriç'ten, Kars'tan ötesini göremiyor. Bu ülke çok badireler gördü. Bu ülke çok enerji kaybetti. Emin olun ülkenin gelişmesi için yapılan bu yatırımlar karşısında 'İyi oldu.' deme nezaketini gösteremeyen bir anlayışın bu millet için güzel şeyler yapma imkanı yok. Geldiğimiz noktada 'Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi tufan' anlayışını savunmuş durumdalar. Bir tarafından bakıyorsunuz Batı'daki kimi odaklar ses veriyor Cumhurbaşkanımızı kötülemek için, bir de içimizdeki muhalefet. Ama milletimiz her şeyi görüyor. 24 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor."
Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyadaki en büyük 10 yatırımın Türkiye'de gerçekleştiğini ifade ederek "Şimdi adam Kanal İstanbul Projesi'ni durduracağından bahsediyor, yuh. Bunlar biz Osmangazi Köprüsü'nü yaptığımız zaman 'Göçmen kuşların göç yolları değişti.' diye bizi eleştirdi. Marmaray'ı yaptığımız zaman 'Balıkların yolu değişti.' diye bizi suçladılar. Bu ülke bunların elinde çok zaman kaybetti. Bunların hiçbir derdi yok. Bunların özgürlükten anladığı tek parti iktidarı döneminin özgürlüğüdür." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tamamlanan projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.
Buradaki programın ardından esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu'na Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer eşlik etti.
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