"Eğer biz SİHA'ları, İHA'ları yapmasaydık, bugün İsrail'in bize verdiği ama komutası kendilerinde olan Heron'larla bu işi yürütmeye kalksaydık halimiz ne olurdu? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapabilir miydik? Adamlar gündüz gözüyle 100 bin kişilik terör ordusu kuruyorlardı bizim sınırımıza Türkiye'den parça koparmak için. Ama şimdi SİHA'lar tespit edip, vuruyor, askerimiz yerini belirliyor, gidiyor vuruyor. İçeride kalmadı gibi bir şey. 40 yıllık mesele gündemimizden çıkıyor. Daha tam bitmedi ama kararlıyız. Bunların hepsi güçlü ve kararlı iktidarla oluyor."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." dedi.

- Genel af

Çavuşoğlu, bir vatandaşın genel af konusunu hatırlatması üzerine, "Genel af mevzusu yasamanın çıkarması gereken bir mevzudur. Herkes kendine göre parlamentoda çoğunluk sağlayıp 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyebilir ama bizim gündemimizde genel af yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlete karşı olursa belki affederiz." sözlerini yıllardır söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama kişiye karşı olan suçları, kul hakkıdır biz niye affedelim ki. Öyle bir şey olmaz. Kaldı ki devlete karşı suçlar da terör suçlarıdır onu da zaten affetmeyiz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

- "Enerji ihtiyacımızı karşılayacak alternatifler üretiyoruz"

Çavuşoğlu, enerjiye aktarılan paydan dolayı cari açığın yüksek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Seçim beyannamemizi açıkladık. 146 projemiz var. Önümüzdeki dönemde teknolojik ve dijitalleşme anlamında radikal kararlar almamız gerekiyor. Bizim daha fazla Aziz Sancarlar yetiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda beyannamemizde özellikle parlak beyinli çocuklar için kaynak ve imkan bakımından daha fazla olanakları sunmaya başlayacağız. Biz yaklaşık 100 yıllık cumhuriyetiz. İlk defa nükleer santralin temelini geçtiğimiz aylarda attık. Fransa'da 59 tane var. Sınırımıza 12 kilometre mesafedeki Ermenistan'da var. Almanya'da onlarcası, ABD'de 100'den fazla var. Bizdeki nükleer santral tam kapasite olarak çalışmaya başladığında bu ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini giderecek. Keşke şimdiye kadar 10 tane yapmış olsaydık da yüzde 100'ünü karşılayıp geriye kalanını da ihraç etseydik. Niye yapamadık? Niye yaptırmadılar? Niye engellediler? Bunu düşünmek lazım."