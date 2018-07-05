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"Gündemimizde kurultay yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: (1) - "Sayın Genel Başkanımızın bir olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur" - "Şu anda partinin bir iç iktidar yarışında olmasının, gelecek planlaması ve hedeflemesi açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada 9 ay sonra yerel seçimler var, kurultay zamanında yapılacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sayın Genel Başkanımızın bir olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Tezcan, MYK'ya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tezcan, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Evet MYK'mızda da görüşüldü, değerlendirildi. Sayın Genel Başkanımızın bir olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur. MYK'mızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçları çerçevesinde, sonuçların tümünün değerlendirilebileceğini vurgulayan Tezcan, ancak bu noktada kurultayı gerektirecek bir tablonun söz konusu olmadığını bildirdi.

Tezcan, şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarını ayırarak, sandıklardan birinin sonucunu farklı, diğerinin sonucunu farklı yorumlamak doğru bir yöntem değildir. Ortada bütün sandıkları birlikte ele alıp, tümü partinin ve partinin adaylarının ortak emeğinin, çabasının ürünüdür. Bu süreçte genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, milletvekillerimiz ve örgütlerimiz ortak hedefe doğru yönelmiştir ve bu noktada seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları, seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. Çünkü objektif değerlendirme, partinin iç iktidar yarışından arınarak sağlıklı bir bakış açısı ile yapılabilir. Şu anda partinin bir iç iktidar yarışında olmasının, gelecek planlaması ve hedeflemesi açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada 9 ay sonra yerel seçimler var, kurultay zamanında yapılacaktır. Genel merkezin konuya yaklaşımı budur. Gündemimizde kurultay yoktur, yerel seçimlere hazırlanacağız."

(Sürecek)

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Bülent Tezcan CHP Kurultay

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