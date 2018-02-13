Güney Afrika’dan istifa açıklaması

Güney Afrika’nın tartışmalı Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın istifa kararını kabul ettiği ve 3 ila 6 ay arasında istifa edeceği ifade edildi.

Güney Afrika’nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi, ülkenin tartışmalı Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın resmi olarak istifa etmesi çağrısında bulundu. Açıklamadan kısa bir süre sonra 75 yaşındaki Zuma’nın, istifa kararı aldığını ancak 3 ila 6 ay içerisinde görevinden ayrılacağı ifade edildi. Afrika Ulusal Kongresi Genel Sekreteri Ace Magashule, Afrika Ulusal Kongresi Ulusal Yürütme Komitesinin, Zuma’nın görevden alınmasını acil bir şekilde yerine getirmesini dile getirerek, “Cyril Ramaphosa’nın Güney Afrika Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesini açıkça istiyoruz” dedi.

2009’dan beri iktidarda olan Zuma, yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya. Zuma, görevi bırakması yönünde Aralık ayından itibaren artan baskılara rağmen istifa etmemişti. Parti, geçtiğimiz aylarda Zuma’nın yerine Cyril Ramaphosa’yı getirmişti.