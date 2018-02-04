Güney Kıbrıs başkanını seçiyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, başkanlık seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) başkanlık seçimlerinde halen Rum Yönetimi Başkanı olan DISI adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor. Malas ile Anastasiadis’in birinci turda başarısız olan partilerde aradığı açık desteği bulamamasından dolayı seçimin ikinci turunun kaderini boykotçuların sandığa gidip gitmemesinin belirlemesi bekleniyor. GKRY İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 657’si Kıbrıslı Türk olmak üzere 550 bin 876 kayıtlı seçmenin yüzde 71,4’ü oy kullanıyor.
Geçen Pazar günü yapılan ilk turda Anastasiadis yüzde 35.50, AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oy almıştı. Seçim sonuçlarının sandıkların saat 18.00’de kapanmasının ardından saat 19.30 sıralarında belli olması bekleniyor.
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