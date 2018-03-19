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Güney Kore Dışişleri Bakanı Nato Karargâhında

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Nato Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller ile bir araya geldi.Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Brüksel’deki Nato Karargâhında Nato Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller ile bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Nato Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller ile bir araya geldi.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Brüksel’deki Nato Karargâhında Nato Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller ile bir araya geldi.

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