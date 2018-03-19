Güney Kore Dışişleri Bakanı Nato Karargâhında

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Nato Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller ile bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Brüksel’deki Nato Karargâhında Nato Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller ile bir araya geldi.