Güney Kore, Kuzey Kore ile barış anlaşması imzalayabilir

Güney Koreli üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong, Güney Kore’nin Kuzey Kore ile barış anlaşması imzalayabileceğini söyledi.
Güney Koreli üst düzey güvenlik danışmanı Chung Eui-yong, yaptığı açıklamada Güney Kore’nin Kuzey Kore ile barış anlaşması imzalayabileceğini ve Pyongyang’ın nükleer silahları bırakması halinde yıllardan beri devam eden Kore savaşının sona erebileceğini söyledi. Chung, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, "Kore mütarekesini bir barış anlaşmasıyla değiştirme olasılığını inceliyoruz" dedi.
İki Kore arasında olabilecek bir anlaşmanın "herhangi bir biçimde", gerekliyse "üçlü veya dörtlü bir anlaşma" olabileceğini belirten Chung, "Nükleer silahların yok edilmesinin anlamı ülkeden ülkeye değişmiyor. ABD ve Kuzey Kore’nin, biz nükleer silahsızlanmayı aynı şekilde görüyoruz. Bu, başarılamayacak bir şey değil" diye konuştu.
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