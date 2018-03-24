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Güney Kore’nin görüşme talebine Kuzey’den onay

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Güney Kore’nin 29 Mart’ta görüşme önerisini kabul etti.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jpng-un arasında Nisan ayında yapılması planlanan zirveden önce Güney Kore, 29 Mart’ta Kuzey Kore ile yüksek düzeyli bir görüşme önerisinde bulundu.

Kuzey Kore, Güney Kore’nin 29 Mart’ta görüşme önerisini kabul etti.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jpng-un arasında Nisan ayında yapılması planlanan zirveden önce Güney Kore, 29 Mart’ta Kuzey Kore ile yüksek düzeyli bir görüşme önerisinde bulundu. Güney Kore bugün yaptığı açıklamada Kuzey’in ay sonunda sınırda bulunan Panmunjom’da yapılması planlanan görüşmeye hazırlık yaptığını duyurdu.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç kişilik Kuzey Kore heyetine ülkenin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon’un eşlik edeceğini duyurdu. Açıklamada, "Kuzey Kore, Panmunjom’daki iletişim kanalları aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Görüşme önerimizi kabul ettiler" dedi.

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