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Gürcistan 1 Rus diplomatı sınır dışı etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ajan krizi nedeniyle ülkede bulunan 1 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.Bakanlık yaptığı açıklamada, “Gürcistan İngiltere ile dayanışma içindedir” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ajan krizi nedeniyle ülkede bulunan 1 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.
Bakanlık yaptığı açıklamada, “Gürcistan İngiltere ile dayanışma içindedir” ifadelerini kullandı. Gürcistan’ın 2008 yılında Rusya ile olan ilişkilerini askıya almış olması sebebi ile Rusya- Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkileri, Gürcistan’ın İsviçre Büyükelçiliğinde yürüten Rus diplomatın, 7 gün içerisinde ülkeden ayrılması gerekiyor.

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