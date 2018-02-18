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Gürcistan Başbakanı: “Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bölgeye yeni bir dinamizm getirdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:30 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun bölgeye yeni bir dinamizm getirdiğini ifade etti.Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Almanya’da gerçekleştirilen 54.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun bölgeye yeni bir dinamizm getirdiğini ifade etti.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Almanya’da gerçekleştirilen 54. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde konuşma gerçekleştirdi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun bölgeye yeni bir dinamizm getirdiğini ifade eden Kvirikaşvili, Gürcistan’ın Güney Koridoru ve İpek Yolu da dahil olmak üzere Doğu-Batı stratejik girişimlerini aktif olarak desteklediğini söyledi. Kvirikaşvili, "Hükümet, Doğu ile Batı arasında kara, deniz ve demiryollarının geliştirilmesine yönelik altyapı alanında iddialı projeler başlattı" ifadelerini kullandı.

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