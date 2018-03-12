Gürcistan Başbakanı Bakü’de

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin liderlik ettiği üst düzey bir heyet, resmi bir ziyaret için Azerbaycan’nın başkenti Bakü’ye geldi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin liderlik ettiği üst düzey bir heyet resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’nın başkenti Bakü’ye geldi. Başbakan Kvirikaşvili ve beraberindeki heyeti Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov ve resmi görevliler karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları okundu.
Gürcistan Başbakanı’nın ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve mevkidaşı Artur Rasizadeh ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk onu affetmişti! Hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı
Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!
Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!
Bu fotoğraf hayat kurtardı!
Yüzyıllardır bedeni çürümüyor!
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum