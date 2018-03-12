Gürcistan Başbakanı Bakü’de

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin liderlik ettiği üst düzey bir heyet, resmi bir ziyaret için Azerbaycan’nın başkenti Bakü’ye geldi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin liderlik ettiği üst düzey bir heyet resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’nın başkenti Bakü’ye geldi. Başbakan Kvirikaşvili ve beraberindeki heyeti Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov ve resmi görevliler karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları okundu.

Gürcistan Başbakanı’nın ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve mevkidaşı Artur Rasizadeh ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.