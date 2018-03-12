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Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, Aliyev’le bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan’daki resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan’daki temaslarına devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan’daki resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan’daki temaslarına devam ediyor. Kvirikaşvili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede stratejik konular, ekonomik, bölgesel işbirlikleri ve aynı zamanda ortak projeleri değerlendirdi.
İlham Aliyev, Gürcistan’a yatırım yapan ülkeler arasında Azerbaycan’ın ilk sırada yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun yüksek seviyedeki ikili ilişkilerin göstergesi olduğunu dile getirdi.
Aliyev, bölgesel projelere ilişkin, “Bizi birleştiren birçok önemli küresel proje var. Geçen yıl Ekim ayında sizinle beraber Bakü-Tiflis-Kars’ın açılışını kutladık. Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP projemizle olan işbirliğimiz bu yıl yükselişe geçecek. Yani, işbirliğimiz bölgesel formattan küresel düzeye çıkıyor. Bu ilişkiler, elbette, halklarımızın çıkarlarına hizmet edecek” dedi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de Azerbaycan’ın Gürcistan’ın stratejik ortağı olduğunu dile getirerek, “Ekonomik ilişkilerimiz yükselen bir çizgide gelişiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Güney Gaz Koridoru projeleri çok önemli. Azerbaycan gazı, Güney Gaz Koridorunun parçaları olan Trans-Anadolu ve Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hatları aracılığıyla Avrupa’ya nakledilecek. Bu projeler ekonomik ve jeopolitik açıdan çok önemlidir. Bölgesel formatlardaki işbirliğimiz çok önemli. Küresel bir formatta hem politik istişarelerimiz hem de işbirliğimiz var” diye konuştu.
Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Kvirikashvili, görüşmenin ardından onuruna düzenlenen akşam yemeğine geçti.

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