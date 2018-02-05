HABER

Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili Brüksel’de

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 21:03 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geldi.Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geldi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geldi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geldi. Başbakan Kvirikaşvili, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Kvirikaşvili, Gürcistan’ın Avrupa Birliği’nin tüm alanlarında mevzuat ve kurumsal standartlarına yaklaşarak birlik anlaşmasını yerine getirdiğini belirtti. Kvirikaşvili, "İki taraf da AB-Gürcistan ilişkilerinde son toplantıdan sonra büyük ilerleme kaydedildiğini itiraf ediyor. En önemli hususlar, her şeyden önce vizesiz seyahat yapılabiliyor. Kasım ayında Avrupa Birliği’nden 2020’yi de içeren entegrasyon ve ekonomik entegrasyonun derinleşmesini öngören uzun bir öncelikler listesi aldık. Gürcistan, Avrupa pazarına aşamalı olarak entegre oluyor" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

AK Parti’de halk günü

AK Parti’de halk günü

CHP Isparta'da istifa polemiği 

CHP Isparta'da istifa polemiği 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.