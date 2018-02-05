Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili Brüksel’de

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geldi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geldi. Başbakan Kvirikaşvili, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Kvirikaşvili, Gürcistan’ın Avrupa Birliği’nin tüm alanlarında mevzuat ve kurumsal standartlarına yaklaşarak birlik anlaşmasını yerine getirdiğini belirtti. Kvirikaşvili, "İki taraf da AB-Gürcistan ilişkilerinde son toplantıdan sonra büyük ilerleme kaydedildiğini itiraf ediyor. En önemli hususlar, her şeyden önce vizesiz seyahat yapılabiliyor. Kasım ayında Avrupa Birliği’nden 2020’yi de içeren entegrasyon ve ekonomik entegrasyonun derinleşmesini öngören uzun bir öncelikler listesi aldık. Gürcistan, Avrupa pazarına aşamalı olarak entegre oluyor" dedi.
MHP bir belediye başkanının istifasını istedi
TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!
Kimse ne olduğunu anlayamadı
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum