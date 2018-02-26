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Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, Azerbaycanlı Türklerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 17:50 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Kvemo Kartli bölgesinde yaşayan Azerbaycanlı Türklerle bir araya geldi.Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli ilçesinde "Özgürlükten Bağımsızlığa - Cumhuriyetin 100.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Kvemo Kartli bölgesinde yaşayan Azerbaycanlı Türklerle bir araya geldi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli ilçesinde "Özgürlükten Bağımsızlığa - Cumhuriyetin 100. yıl dönümü" başlıklı programa katıldı. Margvelaşvili toplantıya katılan Azerbaycanlı Türkler, kamu temsilcileri ve belediye temsilcileriyle bir araya gelerek program konusunda bilgi verdi. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinliklerine gençlerin katılımının çok önemli olduğunu vurgulayan Margvelaşvili, bağımsızlığın 100. yıl dönümü kutlamasının bu yıl daha önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, tarihte ve modern devirde Gürcistan’ın karşılaştığı güçlüklerden, Rusya’nın ülkedeki işgalinden kaynaklanan sorunları ve katılımcıların sorularını cevapladı.
Toplantıya katılan gençlerden biri Margvelaşvili’ye, Hocalı katliamının 26. yıl dönümünün de bugün kutlandığını hatırlattı ve katliam kurbanlarının bir dakika sessizce anılmasını istedi. Margvelaşvili ise Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ihtilaflı durumu izlediğini belirtti ve Karabağ konusuna değinerek, "Gürcistan, Dağlık Karabağ sorununun çözümünü barışçıl bir biçimde destekliyor” dedi.
Margvelaşvili, konuşmasının sonunda Gürcistan’da yaşayan etnik azınlıkların toplumda çok aktif olduğunu kaydetti. Katılımcılar, Gürcü Cumhurbaşkanına sorunlarının olduğunu ve bunların çözülmesi için taleplerde bulundu.

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