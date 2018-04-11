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Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili: "Güney Avrupa’ya enerji fırsatları sağlayacak önemli bir proje başlatacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, "2019’da Güney Avrupa’ya enerji fırsatları sağlayacak, İtalya ve Yunanistan’da tamamlanacak önemli bir proje başlatacağız" dedi.Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, başkent Abu Dabi’deki Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yaptığı konuşmada, "2019’da Güney Avrupa’ya enerji fırsatları sağlayacak, İtalya ve Yunanistan’da tamamlanacak önemli bir proje başlatacağız.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, "2019’da Güney Avrupa’ya enerji fırsatları sağlayacak, İtalya ve Yunanistan’da tamamlanacak önemli bir proje başlatacağız" dedi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, başkent Abu Dabi’deki Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yaptığı konuşmada, "2019’da Güney Avrupa’ya enerji fırsatları sağlayacak, İtalya ve Yunanistan’da tamamlanacak önemli bir proje başlatacağız. Bu, daha fazla ortak ve arkadaşımız olacağı anlamına geliyor” dedi.
Margvelaşvili, Gürcistan’ın jeopolitik önemini, komşu ve ortak ülkelerdeki fırsatlarını anlattı. Margvelaşvili, "Gürcistan, Asya ve Avrupa pazarlarını, Hazar ve Karadeniz’i birbirine bağlayan bölgede bulunuyor. Bölge, bir dizi ülkeye bir dizi fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan, küresel projeler için en ilginç ve gelecek vaat eden alanlardan biri haline geldi”
Gürcistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerine de değinen Margvelaşvili, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından eski Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze’nin Azerbaycan ve Türkiye ile yakın işbirliği kurduğunu söyledi. Margvelaşvili, “Şevardnadze, Hazar Denizi’nin kaynaklarını Karadeniz ve Türkiye ile birleştiren bir çizgi oluşturdu. Yaklaşık 25 yıl oldu. Bu yıllar boyunca doğu ve batı ülkeleri için fırsatlar oluşturabildik. Bu işbirliği için ulaşım, iletişim ve altyapının geliştirilmesine yatırım yapacağız. Gürcistan, küresel projeler için en ilginç ve gelecek vaat eden alanlardan biri haline geldi” şeklinde konuştu.
Gürcistan’ın küçük bir ülke olmasına rağmen Avrupa, Türkiye, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Çin ile serbest ticareti olduğunu belirten Margvelaşvili, “Gürcistan esas ve küresel ekonomiler için kapılar açar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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