Gürcistan’dan Suriye’deki askeri operasyona destek

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırısını desteklediklerini söyledi.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, füze saldırılarının gerekli olduğunu belirtti. Bakan, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’deki hava saldırısının, ülkede sivillere yapılan kimyasal saldırıya karşı gerekli bir cevap olduğunu belirterek, “Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez ve suçluların cevap vermesi gerekiyor” dedi.
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum