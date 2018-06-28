HABER

Gürsel Erol, disipline sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda disipline sevk işlemleri görüşüldü. Toplantı sonucunda, CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol için disiplin kararı çıktı. Erol, CHP PM tarafından 24'e karşı 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edildi.

Erol, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmedi.

CHP Tüzüğü'nde kesin çıkarma gerektiren parti suçlarında, "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" maddesi bulunuyor.

Öte yandan toplantıda bazı üyelerin, PM'nin "seçim sonuçları değerlendirmesi" yerine "disiplin" başlığıyla toplanmasını eleştirdiği öğrenildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere yönelik açıklamada bulunmadığı belirtildi.

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Gaziantep’te milletvekilleri mazbatalarını almaya başladıGaziantep’te milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı
Halaçoğlu: Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki MHP'ye bel bağlamazHalaçoğlu: Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki MHP'ye bel bağlamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gürsel erol CHP

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti

Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

Eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken yorum

Eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken yorum

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakacak mı? Açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakacak mı? Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.