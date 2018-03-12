TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar" dedi.

Andırınlılar 10. Tirşik Şölenine katılan Celalettin Güvenç, ‘Zeytin Dalı’ operasyonu hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “Bizim güneyimizde Kürdistan kurmak istemiyorlar. Bizim güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar. Bizim güneyimizde Türkiye’yi tehdit edecek güçler kurmak istiyorlar. Kürt çocukları da o güçlere bekçi yapıyorlar, paralı asker yapıyorlar" diye konuştu.

Türkiye’nin işgalci bir devlet olmadığını belirten Güvenç, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Askerlerimiz oraya mecbur oldukları için gitmiştir. Türkiye işgalci değildir. Türkiye savaşı seven bir ülke değildir. Ankara’nın güvenliği için, Maraş’ın güvenliği için, Diyarbakır’ın güvenliği için, bu güzel ülkenin güvenliği için gitmek zorundaydı ve gittik. Allah askerimize yardım etsin. Sizlerin dua ve desteğiyle hiç şüphe yok ki başaracağız. Başarmak zorundayız. Çok daha ağır şartları bu mazlum ve kahraman millet geçmişte def etmesini bildi, yenmesini bildi. Bizim güneyimizde Kürdistan kurmak istemiyorlar. Bizim güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar. Bizim güneyimizde Türkiye’yi tehdit edecek üsler kurmak istiyorlar. Kürt çocukları da o üslere bekçi yapıyorlar, paralı asker yapıyorlar. Yoksa bizim Kürt’le bir derdimiz yok. Bu ülkede yaşayan Kürtlerin hepsi bizim kardeşimiz. Bu devletin asli unsuru. Vergisini veren, bayrağımıza saygı gösteren, teröre, şiddete pirim vermeyen bütün insanlarımızı biz kucaklıyoruz. Ama bir PKK belası var. Kürt’ü de inanmış, Kürt’ün çocuğu da inanmış Amerika’ya uşaklık yapıyor ve güneyimizde Türkiye’yi tehdit edecek terör odakları ve Amerikan güçleri kurmaya ve onlara bekçilik yapmaya çalışıyorlar. Bizim karşı olduğumuz husus budur. Ne zaman ki bizi tehdit etmekten vazgeçerler, barıştan yana olurlar, Ortadoğu’da kardeşlikten yana olurlar, bizim kimseyle bir derdimiz yok. Ve yüreğinizi ferah tutun, haklı olduğumuz için niyetimiz iyi olduğu için başarıyla Allah’ın izniyle geleceğiz. Hiçbir şey bir daha Ortadoğu’da ve Türkiye’de bunların istedikleri gibi olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz."