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"Güvencesiz çalışma koşulları devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Gürer: - "Taşeron ile ilgili söylenenler, bu statüde çalışmanın tümden ortadan kalkması gibi bir uygulamaya dönüşmedi. Türkiye'de taşeron sistemi, güvencesiz çalışma koşulları işçilerimiz için kader olmaya devam ediyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Taşeron ile ilgili söylenenler, bu statüde çalışmanın tümden ortadan kalkması gibi bir uygulamaya dönüşmedi. Türkiye'de taşeron sistemi, güvencesiz çalışma koşulları işçilerimiz için kader olmaya ne yazık ki devam ediyor." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, taşeron çalışanların kadroya geçmesine ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, ciddi mağduriyetler yaratıldığını savundu.

Hükümetin uygulamaya koyduğu düzenlemenin beklentileri karşılamadığını, binlerce çalışanın taşeron kaldığını belirten Gürer, modern kölelik olarak tanımladığı taşeron sisteminin sürdüğünü söyledi.

Gürer, "Taşeron ile ilgili söylenenler, bu statüde çalışmanın tümden ortadan kalkması gibi bir uygulamaya dönüşmedi. Türkiye'de taşeron sistemi, güvencesiz çalışma koşulları işçilerimiz için kader olmaya ne yazık ki devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ömer Fethi Gürer toplantıda, HIV ve AIDS konusundaki yazılı soru önergesine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın verdiği yanıtı da paylaştı.

Yanıtta, 1985 yılından 1 Aralık 2017 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilen 15 bin 54 HIV ve bin 590 AIDS vakasının bulunduğu bilgisine yer verildiğini aktaran Gürer, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan yanıtında vaka sayılarında artış olduğunu kabul ederek, uluslararası değerlendirmelerde düşük prevalanslı ülkeler arasında yer aldığımızı bildirdi. Yine yanıtında, toplum profilindeki değişim, ülkemizin bulunduğu coğrafya ve ekonomideki değişiklikler, göç trafiğinin artması neticesinde Türkiye'nin hedef ülke haline gelmiş olması, nüfus artışı, hastalığa ilişkin farkındalığın artması nedenleriyle vaka sayılarında artış trendinin izlendiğini de ifade etti."

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gürer, bir soru üzerine; 2006 yılında domuz etiyle ilgili "kasaplık hayvan" kararı alındığını, kasapta ve markette satışının mümkün olduğunu ileri sürdü. Ancak ilgili bakanlığın bu etlerin nerelerde kullanıldığının denetimini yapma noktasında yeterli olanağa ve personele sahip olmadığını savunun Gürer, son günlerde gıda firmalarına yapılan denetimlerde ortaya çıkan sonuçların da kaygı verici olduğunu bildirdi.

Gürer, denetim sonuçlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyuna ayrıntılı şekilde duyurulması, buna ilişkin listelerin bakanlığın internet sitesinde vatandaşın kolay ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi gerektiğini belirterek, böylece vatandaşın bilgilendirilmesine istedi.

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