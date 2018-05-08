Güvenlik Uzmanı Ağar: Sınır ötesinin terörden temizlenmesi yıllarca sürebilir

İlknur SARGUT/Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'NİN terör örgütlerine karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyonları değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Terörle mücadelede sembol alanlarımızdan biri 300 kilometrekarelik Cudi Dağı. Sınır ötesinde ise bunun 8 katı alan var. O nedenle bölgenin temizlenmesi uzun yıllar sürebilir" dedi. İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim sürecinde gerçekleştirdiği akademik etkinlikler kapsamında Siyaset ve Liderlik Akademisi tarafından düzenlenen 'Orta Doğu'da Kaos ve Türkiye'ye Etkileri' başlıklı konferansa katılan Güvenlik Uzmanı Yazar Abdullah Ağar Türkiye'nin aylardır sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın Akkan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen yaptı. Konferansa Rektör Prof. Dr. Salih Aynural, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Afrin’de terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Abdullah Ağar, bölgede binlerce EYP ve GYP mayınının tuzaklandığını söyledi.

“TÜRKİYE’NİN İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ” Menbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusundaki bütün alanlardaki terörist varlığının etkisiz hale getirilmesinin Türkiye’nin istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yapan Ağar, “Örgütlerin ve bunun etkilemiş olduğu toplumsal tabanın onların etkisinden kurtarılarak meşru kabul edilebilir yapılar haline dönüştürülmesi, Türkiye'nin geleceği ve coğrafyanın istikrarı açısından büyük değer taşıyor. Bütün bunlar belki yıllara yayılacak uzun soluklu bir çalışma. Bu pek çok diplomatik ve uluslararası hukuka, ilişkilere dayalı bir mücadele. Bunu yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak orada ortaya çıkan oluşum Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ve coğrafyaların parçalanmasına sebep olacak” diye konuştu. “ARAP ÜLKELERİNİN ASKERLERİ KONUŞULUYOR” Suriye'nin kuzeyi için Arap ülkelerinin askeri güçlerinin konuşulduğunu ifade eden Ağar, bunun terör örgütü PKK’nın himayesi açısından tehdit oluşturduğunu belirtti. Olası tabloyu Türkiye açısından değerlendiren Ağar, “Mısır ve Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin Kuzey Suriye'de olması konuşuluyor. Dizaynın parametreleri bunlar. Bu durumda Türkiye için büyük bir tehdit var o da PKK'nın himaye edilmesi. ABD bunu Irak'ta denemişti. Onun benzeri bir proje şu an burada uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla da Irak'ta seçimler yapılacak. PKK güttüğü siyasi akımlar üzerinden Irak'taki meclise girmeye çalıştığını görüyoruz. Bunların hepsi hem coğrafya hem de Türkiye için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.