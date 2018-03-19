Güzel'in ailesine başsağlığı ziyaretleri

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Hasan Celal Güzel için "Tank Hasan" tabirini kullandığını anımsatan Keçeciler, "Hasan Celal Güzel Mülkiye'den benim sınıf arkadaşımdı. Anavatan Partisi'ni beraber kurduk. Turgut Bey'in hükümetlerinin programlarını beraber yazdık. Benim çok değerli bir dostumdu. Memlekete çok hizmetleri oldu. Turgut Bey ona "Tank Hasan" derdi. Bir işi verdiniz mi artık bir daha tekrar sormanıza gerek yoktu. Her işi tamamen bitirerek sizin önünüze koyar, öyle bir arkadaştı. Çok değerli bir dostumdu. Biz hep beraber çalıştık." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle yakınlarının yardımıyla hastaneye gelen Eski bakan Mehmet Keçeciler, yakın dostu Hasan Celal Güzel'in vefatına ilişkin, "Benim çok değerli bir dostumdu. Memlekete çok hizmetleri oldu." dedi.

Kendisinin de sağlık sorunları olduğunu belirten Keçeciler, "Ben rahatsız olduğum için çok fazla konuşamıyorum. O yüzden Hasan Celal Güzel'e sevenlerine, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Doğru, dürüst bir insandı. Memlekete hizmet eden bir insandı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

- "Can kardeşim, dostumdu"

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, ailesi adına açıklama yaptığını ifade ettiği Hasan Celal Güzel ile yarım asırdır tanıştıklarını aktararak, "Can kardeşim, dostumla Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne birlikte girdik. O gün, bugündür arkadaşlığımız hep devam etti. Üç ayların başlangıcı bu mübarek günde vefat etti. Allah rahmetini esirgemesin. İnşallah mekanı cennet olur." dedi.

Güzel'in hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli'den Sağlık Bakanlığına ait bir ambulans uçakla Ankara'ya getirildiğini hatırlatan Aksu, "Güven Hastanesinde tedavi gördü. Doktorlar, durumun kritik olduğunu söylediler. Bağırsak tıkanıklığı yaşamış. O tıkanmayı açmaya çalışırken bu defa kalp problemi ortaya çıkıyor ve ömrü yetmiyor. Ben sabah 6'dan beri buradayım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.