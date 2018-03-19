Güzel'in ailesine başsağlığı ziyaretleri

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatına ilişkin, "Hasan Celal Güzel Bey, güzel bir insandı. Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir insandı. Bürokraside büyük işler yaptı." ifadesini kullandı.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatı dolayısıyla, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Güven Hastanesinde, Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanı Demircan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Hasan Celal Güzel Bey, güzel bir insandı. Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir insandı. Bürokraside büyük işler yaptı. Maalesef Hasan Bey'i kaybettik. Hakk'ın rahmanına kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hasan Celal Güzel, arkasında hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrıldı." dedi.