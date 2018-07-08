"Hadım veya idam işe yarasaydı..."

MELTEM ÖZTÜRK - CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, çocuk istismarcılığını, insan ve çocuk hakları temelinde bir bütün olarak ele almak, o yönde çözümler üretmek durumunda olduklarını belirterek, "Sadece hadım veya idam etmek gibi önlemler işe yarasaydı, bugüne kadar yaptırımı uygulayan ülkeler de hiçbir biçimde suç işlenmezdi." dedi.

Çocuklar ve gelecek kuşaklar için "Çocuklar ve Anayasa" adlı kitabını kaleme alan Anayasa Hukukçusu Kaboğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anayasanın, gelecek kuşaklara hitap eden bir metin olduğuna işaret eden Kaboğlu, "Haliyle biz yetişkinlerden çok, çocuklara hitap ediyor." dedi.

Kaboğlu, anayasa ile ilgili çalışma yaparken çocuklar üzerinde çok düşündüğünü belirterek, "Son yıllarda özellikle kaçırılan, kaybolan, kaybedilen çocuk sayısı yüz bini aşınca, biz büyüklerin sadece çocuk olarak gördüğü bu çocukların, sürece dahil edilmesi gerektiğini dikkate alarak bu kitabı yazdım." diye konuştu.

- "Varsın, onlar karar versinler"

"23 Nisan'ı kutlama şekli bile çocuk istismarcılığı olarak nitelenebilir." görüşünü savunan Kaboğlu, "23 Nisan'da makamlarımızı bir günlüğüne de olsa çocuklarımıza bırakalım, biz onların yanında yer almayalım, yönlendirmeyelim, varsın onlar karar versinler." önerisinde bulundu.