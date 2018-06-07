AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "16 yıldır her şeye rağmen bütün hainlere rağmen Türkiye'yi üç buçuk kat büyüttük." dedi.
Karaaslan, annesinin büyüdüğü Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı.
Alaçam'ın tarihi değerlerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını belirten Karaaslan, "Annemin doğup büyüdüğü ilçeye ve şehre hizmet etmek benim onurum ve gururumdur. Kendi uzmanlık alanımla ilgili ilçeme bir faydam olsun istiyorum. Herkes en iyi neyi yapabiliyorsa onu mutlaka kendi topraklarına yansıtmalıdır. Benim de en iyi yapabildiğim iş, bir yerin tarihi ile kültürü ile ön plana çıkmasını sağlayacak projeler üretmek." diye konuştu.
Alaçam'ı bu konuda tarihi bir "nimet" olarak değerlendiren Karaaslan, "Burada çok sayıda tarihi yapılar var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte önemli projeler yaptık. Bir Safranbolu neyse, bir Beypazarı neyse, Alaçam da aynısı olacak. Alaçam'ın tarihi yapılarının hepsi restore ediliyor." ifadelerini kullandı.
- "Şimdi şahlanış dönemine geçiyoruz"
Karaaslan, 24 Haziran seçimlerinin AK Parti'nin şahlanışı olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
"AK Parti olarak 16 yıldır iktidardayız. 16 yıldır her şeye rağmen bütün hainlere rağmen Türkiye'yi üç buçuk kat büyüttük. Şimdi diyoruz ki, bunlar uyanıştı, dirilişti ama şimdi şahlanış dönemine geçiyoruz. Bir birikimimiz var, büyük bir tecrübemiz var. Başımızda bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün bütün mazlumların elini tutan, batılı ülkelerin bile, 'böyle bir lider bir daha gelmez, sahip çıkın' dedikleri bir liderle aynı yolda yürüyoruz. Bu, bizler için çok büyük bir onur. Ülkemiz için, kentlerimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz için yapacak daha çok projelerimiz var. Tek bayrağın altında tek devlet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu vatan hepimizin. Şehitlerimizin bir emaneti bu ülke, bunun için biz varız diyoruz."
Karaaslan, daha sonra Bafra ilçesinde gençlerle buluştu.
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