AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "16 yıldır her şeye rağmen bütün hainlere rağmen Türkiye'yi üç buçuk kat büyüttük." dedi.

Karaaslan, annesinin büyüdüğü Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı.

Alaçam'ın tarihi değerlerini ön plana çıkarmak için çalıştıklarını belirten Karaaslan, "Annemin doğup büyüdüğü ilçeye ve şehre hizmet etmek benim onurum ve gururumdur. Kendi uzmanlık alanımla ilgili ilçeme bir faydam olsun istiyorum. Herkes en iyi neyi yapabiliyorsa onu mutlaka kendi topraklarına yansıtmalıdır. Benim de en iyi yapabildiğim iş, bir yerin tarihi ile kültürü ile ön plana çıkmasını sağlayacak projeler üretmek." diye konuştu.

Alaçam'ı bu konuda tarihi bir "nimet" olarak değerlendiren Karaaslan, "Burada çok sayıda tarihi yapılar var. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte önemli projeler yaptık. Bir Safranbolu neyse, bir Beypazarı neyse, Alaçam da aynısı olacak. Alaçam'ın tarihi yapılarının hepsi restore ediliyor." ifadelerini kullandı.