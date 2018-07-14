"Hainlerin peşini bırakmıyoruz, ensesinden tutup getiriyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda dış politikamızın önceliklerinden bir tanesi yurt dışında da terörle mücadeledir. Tabii ki başta FETÖ, PKK, YPG terör örgütleriyle mücadeledir. Hainlerin peşini bırakmıyoruz. İşte ensesinden tutup getiriyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı"nda, seçimlerde sağlanan katkılardan dolayı teşekkür ederek, artık Antalya'dan iki bakan olduğunu belirtti. Yerel seçimlerde de Antalya'nın yine sarıya boyanacağını, yeni stratejilerle daha etkin çalışacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin hiçbir zaman değişmeyeceğini anlattı. Var olan sorunları istişareyle çözüme kavuşturduklarını bildiren Çavuşoğlu, "Antalya'da huzur var, bereket var. Çok şanslıyız. Bu birliği beraberliği sürdüreceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, bununla ilgili oluşturulan komisyonlarda gece gündüz çalıştıklarını, devletin kurumlarının yeni sisteme hazır olduğunu anlattı.

Hep birlikte Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacaklarını aktaran Çavuşoğlu, hedeflere hep birlikte ulaşacaklarını aktardı. - "Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu" Kabinede yapısal çalışmaları, neler yapacaklarını, 100 günlük ve 6 aylık eylem planlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Hangi dönem başkanlıklarında neler yapacağız, FETÖ ve PKK ile nasıl mücadele deceğiz ve Türk bayrağını dünyanın her yerinde nasıl dalgalandıracağız, ticaretten tutun da uluslararası arenada yapacağımız tüm faaliyetlere kadar netleştirdik. Bu doğrultuda gayret edeceğiz. NATO zirvesinde tüm dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgiye sizler de şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız hepsine kucaklayıcı anlayışla yaklaştı. Hepsine teşekkür etti, gerçek bir lider gibi karşılandı ve uğurlandı. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar, şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Bu, onlar için bir ders odu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi."

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler. Hangi ülkede var, seçime yüzde 90 katılım. Hangi ülkede kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik. Seçim sonrasında herkes olgunluğunu da gösterdi, kazanan da kaybeden de. Türkiye'den seçim öncesi tartışmalar olabilir. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'ye ders vermeye, dizayn etmeye, Tükiye'nin seçimleriyle ilgili karar vermeye çalışıyorsunuz." diye konuştu. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için çalışacaklarını bildiren Çavuşoğlu, davaya inanmanın, kutlu yolculukta birlikte yürümenin önemli olduğuna işaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü olduğuna hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu hainlerden hesabını soracağız" dediklerini ve tek teke hesabını sorduklarını anlattı. - "15 Temmuz'u unutmayacağız" FETÖ üyelerinin içeride ve dışarıda peşlerinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Şu anda dış politikamızın önceliklerinden bir tanesi yurt dışında da terörle mücadeledir. Tabii ki başta FETÖ, PKK, YPG terör örgütleriyle mücadeledir. Hainlerin peşini bırakmıyoruz. İşte ensesinden tutup getiriyoruz. İki gün önce de Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu. Başka ülkelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Derneklerini okullarını kapattırıyoruz, maarif vakfına devrettiriyoruz. Ya da ülkelerden Milli Eğitim Bakanlığı olarak devralıyoruz, biz onlara katkı veriyoruz. Güzel bir haber, Venezuela'dan geldi. Orada iki FETÖ kurumu vardı, onları kapatmak için yasal süreci başlattılar. Nerede olursa olsunlar peşlerini bırakmayacağız."