Hak-Par, bağımsız adaylarını tanıttı

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- HAK ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 5 ilde 24 Haziran seçimlerinde bağımsız 5 adayınını, Diyarbakır'da tanıttı.
Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen toplantı ile Hak-Par, 24 Haziran'da Doğu ve Güneydoğu'da 5 ilde bağımsız göstereceği milletvekili adaylarını tanıttı. Genel Başkan Refik Karakoç'un Diyarbakır'dan, Hüseyin Özdemir'in Tunceli'den, Süleyman Kart'ın Mardin'den, Fehmi Atmaca'nın Ağrı'dan ve Abdulmenaf Kıran'ın da Van'dan bağımsız aday olacağı belirtildi.
HDP ile yapılan ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan Hak-Par, seçimlerde bağımsız aday çıkarma kararı almıştı.
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