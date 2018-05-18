Hak-Par, seçimde 5 ilde bağımsız adaylar gösterecek

DİYARBAKIR, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) tarafından 24 Haziran'daki seçimlere girecek partiler arasında adını açıklamadığı Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par), Doğu ve Güneydoğu'daki 5 ilde göstereceği bağımsız adaylarla seçim yarışına katılacak.

HAK-PAR Genel Başkanı Refik Karakoç imzası ile Parti Meclisi ve il başkanlarına gönderilen yazıda, 24 Haziran seçimlerini Kürt halkının taleplerini öne çıkarmak, Parti politikalarını daha görünür kılmak için, önemli bir propaganda fırsatı olarak değerlendirileceği ve bu amaç ile Diyarbakır, Van,Ağrı,Tunceli ve Mardin'de bağımsız aday gösterileceği belirtildi. İl başkanlarına gönderilen yazıda, seçim propaganda çalışmalarının fiilen başlayacağı 26 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında her PM üyesi veya il başkanının en az 3 gün çalışmalara katılmak üzere Diyarbakır'a gelmesi de istendi.

