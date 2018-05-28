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Hakan Çavuşoğlu: AK Parti hiçbir zaman milletten bağını koparmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti, hiçbir zaman için milletten bağını koparmamıştır.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti, hiçbir zaman için milletten bağını koparmamıştır. Millete olan bağı, seçimden seçime akla gelen bir parti değildir. Daha güçlü bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili adayları ile birlikte merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Orhangazi ve Osmangazi türbelerini ziyaret ederek, dualar okudu. Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “24 Haziran’da milletimizin önüne tekrar 2 sandık gelecek. Bir sandıkta milletimiz cumhurbaşkanımız için oy kullanacak, diğer sandıkta da milletvekilliği için oy kullanacak. Uzun bir süredir, yeni seçime hazırlanma şuuruyla hiç durmadan hareket eden partimiz, yine sahalarda daha yoğun bir şekilde varlık göstermeye devam edecektir. Esasen AK Parti, hiçbir zaman için milletten bağını koparmamıştır. Millete olan bağı seçimden seçime akla gelen bir parti değildir. AK Parti düğünde, bayramda, kongrede, her nerede bir etkinlik varsa milletvekilleriyle, il teşkilatıyla milletimizin yanında olmaya gayret sarfediyoruz. Onların talep ve hassasiyetleri noktasında biz de büyük bir özen gösteriyoruz” dedi. 'ÇOK HAZIR BİR PARTİYİZ' "Biz AK Parti olarak Türkiye’nin geleceğinin ve güçlenmesinin gereklerini yerine getirme adına çok hazır bir partiyiz" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Sürekli milletle yan yana olan, milletle birlikte olan onun talep ve beklentilerini dikkate alan parti olarak, Türkiye içerisinde milletimizin standartlarını geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgesinde ve küresel alanda daha güçlü bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. 'TÜRKİYE İÇİN FAYDALI SONUÇLAR DOĞURACAK' 16 Nisan Referandumu ile birlikte sistem değişikliğinin onaylandığını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye 24 Haziran ertesinde bu yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Biz bu noktada milletimizin 16 Nisan’daki referandumda ön gördüğü bu değişikliğin Türkiye için çok faydalı sonuçlar doğuracağına, hayırlar getireceğine kesinlikle inanmaktayız ve bu inancı taşımaktayız. Türkiye istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır, koalisyonlu dönemleri kapatmıştır, Türkiye bundan sonra 25 Haziran sabahı istikrarlı bir şekilde tamamen gelecek hedeflerine odaklanarak bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta AK Parti milletvekillerinin çoğunluğunu oluşturduğu meclis ile 'güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' ile şahlanmaya devam edecektir" dedi.

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