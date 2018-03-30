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Hakan Çavuşoğlu: "Asla pabuç bırakmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gittiğini belirterek, "Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı.

Hakan Çavuşoğlu: "Asla pabuç bırakmayacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gittiğini belirterek, "Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı. Bunlara asla pabuç bırakmayacak. Bunlar nereye giderse peşinden koşacağız. Hangi çukurda kendilerini gizlemeye çalışırsa toprağı üzerine gömeceğiz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen mahalle başkan ve yönetimlerine yetki belgesi verilmesi törenine katıldı. Türkiye’nin bütün ümmetin umudu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Bu millet, bütün badirelere, tuzaklara rağmen en başta Allah’ın inayeti, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin cesaret ve feraseti ama illa ki yanına ulaştığımız, ihtiyacımızı giderdiğimiz, gözünün yaşını sildiğimiz mazlumların duasıyla başarıyor. AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderiye örtüşüyor. Türkiye’ye zarar vermek isteyen, ülkeyi teslim almak isteyen, yeniden netameli günlerine irca ettirmek isteyenlerin yegane hedefi, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Çünkü biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin başından uzaklaştırılırsa kurdukları tuzaklar, devreye soktukları oyunlarla bu ülkeyi teslim alacak, ülkeyi yeniden vesayet odaklarının kucağına atacaklar. Bunu biliyorlar" dedi.
Seçim sürecinin yaklaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri, 2019’u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız. Türkiye, bir taraftan güneyindeki sınır ötesi operasyonları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan içeride ne kadar hain varsa bir bir onların tepesine binmeye çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Kayıplarımız, şehitlerimiz var. Onlar, gerçekten bu vatan ve mukaddesat için toprağa düşen şehitlerimiz. Onların hakkı ödenmez, onlara minnet borçluyuz. Allah, onlara cennetiyle muamele edecek. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Bugün Siirt’te güvenlik korucusu kardeşlerimiz şehit düştü. Onların birçoğu bizim kadın kollarımızdaki Rukiye hanımın kardeşi, amca oğlu, hala oğlu, teyze oğluydu. Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Biz, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Bunları nerede olursa olsun, kime sığınırsa sığınsın bulacak ve gereğini yapacağız. Türkiye gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gidiyor. Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı. Bunlara asla pabuç bırakmayacak. Bunlar nereye giderse peşinden koşacağız. Hangi çukurda kendilerini gizlemeye çalışırsa toprağı üzerine gömeceğiz."

Hakan Çavuşoğlu:

Hakan Çavuşoğlu:

Hakan Çavuşoğlu:

Hakan Çavuşoğlu:

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