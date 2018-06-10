Hakan Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı dışında bütün partiler Demirtaş için ağlıyor (2)

"24 HAZİRAN BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 16 yılda önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ama yetmez. Bugün on yıllarca kaybettiğimiz zamanın mesafesini kapatmak zorundayız. Onun için önümüzdeki süreçte daha fazla büyümek daha hızlı ilerlemek, etkin ve hızlı kararlar alarak gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için yollardayız. Çalınmadık kapı girilmedik sokak bırakmıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE BU SİSTEMLE ANCAK BU KADAR İDARE EDİLEBİLDİ"

24 Haziran'da Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesini yaşayacağını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu seçim bir kavşak noktası olacak. Bir başlangıç noktası olacak 24 Haziran. Çünkü son 60-65 yıllık zaman dilimi içerisinde Türkiye'de mevcut sistemin yani adına parlementer sistem denilen ama parlementer sistem mi yoksa başka bir şey mi olduğu bir türlü anlaşılamayan sistemle Türkiye'yi idare edilmeye çalışıldı. Ancak bu kadar idare edilebildi. İşte 15 aylık koalisyonlu yıllarla, hükümetlerle, darbelerle, ekonomik kaoslarla, krizlerle, kırılgan yönetimlerle Türkiye sürekli kan kaybetti, yerinde saydı. Bundan 50 yıl öncesinden itibaren milletin bağrından çıkmış yerli ve milli ne kadar siyasi lider varsa hep şunu ifade ettiler. Bu sistemle yol alamıyoruz, değiştirmemiz lazım. Rahmetli Türkeş de bunu söyledi, Rahmetli Özal da bunu söyledi. Demirel de bunu söyledi. Erbakan da bunu söyledi. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve aynı yolda yürüme kararı veren Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği ile beraber milletimizin teveccühü ile 16 Nisan'da hükümet sistemimiz değişti" diye konuştu.

"BU COĞRAFYADA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN KARARLI ADIM ATMAK ZORUNDAYIZ"

Hakan Çavuşoğlu, Türtkiye'nin bulunduğu coğrafyada her türlü siyasi mühendisliklerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunun için Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak güçlü kalmak ve geleceğe kararlı adımlarla yürümek zorundadır. Aksi takdirde bizi zayıf yanımızdan vurarak Türkiye'yi tekrardan geçmiş dönemde olduğu gibi diz çöktürmeye uğraşanlar olacaktır. Bu bakımdan Türkiye bundan sonraki süreçte sizlerin teveccühü ile sadece geleceğe odaklanacak ve hızlı bir yol yürüyecek" ifadelerini kullandı.

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