Hakan Çavuşoğlu: Dolardaki dalgalanma sunidir (2)

'TÜRKİYE'DE BUNDAN SONRA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK GÜNDEMDE OLMAYACAK'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy Mahallesi'nde Ayva-Der tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı milletvekilleri ve milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldığı programda konuşma yapan Çavuşoğlu, bir taraftan ramazanın iklimini diğer taraftan da 24 Haziran'daki seçimin atmosferini herkesle beraber yaşadıklarını söyledi. Burada gördüğü manzaranın, birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'de milli ve yerli düşünceye sahip, milli ve yerli eksende dış politika geliştirme sadedinde hareket eden ve Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dış güçlere karşı daha muhkem hale gelmesi için çaba sarf eden, bunun yanı sıra 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminden sonra ortaya çıkan fotoğrafı, Türkiye ile ilgili kötü emelleri çok iyi okuyarak bir 'Cumhur İttifakı' tesis eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, malum olduğu üzere aynı şemsiye altında bir seçime gidiyorlar'' dedi.

'TÜRKİYE'Yİ UZAK UFUKLARA KİMLERİN TAŞIYACAĞINI İYİ GÖRÜYORSUNUZ'

16 Nisan referandumundan sonra yeni bir döneme adeta bir kapı aralamak üzere olduklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen bu yönetim şekliyle ne yazık ki bazen iki adım attık, bir adım geriye geldik. Bazen darbelerle karşılaştık, bazen ekonomik türbülansların içine girdik, bazen farklı farklı dezenformasyonlarla karşılaştık ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerim neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz. Arife tarif gerekmez değerli kardeşlerim. Siz ne yapacağınızı da biliyorsunuz, nereye döneceğinizi de biliyorsunuz. Bu ülkenin sevdalıları olarak Türkiye'yi uzak ufuklara aşkla, sevdayla kimlerin taşıyacağını da çok iyi görüyorsunuz'' diye konuştu.

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