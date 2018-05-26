Hakan Çavuşoğlu: Dolardaki dalgalanma sunidir

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı açıklamada, dolar kurundaki dalgalanmanın suni olduğunu belirterek, “Dolardaki dalgalanma Türkiye seçime giderken, 'nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebiliriz'in telaşından kaynaklanıyor. Bizim ekonomik durumumuz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ne gelerek esnafı ziyaret etti; mahalle sakinleri ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Burada gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Milletimizin şunu bilmesinde yarar görüyoruz; dolarda yaşanan bu kısmi dalgalanmanın hiçbir şekilde Türkiye’mizin ekonomik şartlarına ve parametrelerine uygun bir dalgalanma olmadığını ifade etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Yine bu yılın ilk çeyreğinde büyüme trendine baktığımızda bizim edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgiler aynı büyümenin devam ettiği yönündedir. Türkiye bir taraftan böyle bir büyümeyi yakalamışken, dolarda yaşanan bu dalgalanmanın ne yazık ki evvelce yaşanan bir takım manipülasyonlar ve bir takım çalışmalardan ibaret olduğu izlenimini bize açık bir şekilde göstermektedir” dedi.

'TÜRKİYE BU TÜRBÜLANSLARIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK GÜCE SAHİP'

Dolardaki bugünkü dalgalanmanın Türkiye seçime giderken, 'nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebiliriz'in telaşından kaynaklandığını ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Bizim ekonomik durumumuz, bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu dalgalanmanın hiçbir rasyonel tarafı yok. Milletimiz müsterih olsun. Kısa ve orta vadede bu tür türbülansların içinden çıkacak güce sahibiz. Merkez Bankası bununla ilgili tedbirleri almaya başladı. Seçimden sonra özellikle cari açığı daraltma yönünde kalıcı ve yapısal çözümler geliştirileceğini, enflasyonun düşürülmesi ile ilgili tedbirlerin alınacağını cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Milletimiz 24 Haziran’ı beklesin. 24 Haziran’da Türkiye için yeni bir kapı aralanıyor. Biz 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyoruz. Birlik, beraberlik, bereket ve bolluk için şimdi Türkiye vakti diyoruz” diye konuştu.

'TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ DIŞ POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMEYECEKTİR'

Türkiye’nin 2013 yılının Mayıs ayında bütün ekonomik göstergelerin tarihin adeta en olumlu göstergeleri halini aldığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu. şunları kaydetti:

"2013 Mayıs’ında faizler ilk defa bu kadar düşük seviyeye gerilemişti. Aynı şekilde enflasyon rakamları gerilemiş, diğer taraftan IMF ile olan borç ilişkimizi tamamen sonlandırmıştık. Büyük projelerle ilgili kararlar almıştık. Bir anda 3-5 ağacın arkasına gizlenerek adeta ülkede bir sokak kaosu oluşturmak suretiyle hükümeti alaşağı etme projesi ile karşı karşıya kalmıştık. Türkiye o dönemde neredeyse 100 milyar dolara yakın zarara uğramıştı. Bugün Türkiye’nin artık vesayetten kurtulduğu, istikrar ve güvenin hakim olduğu 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz. Türkiye ne olursa olsun milli, yerli dış politika ekseninden asla taviz vermeyecektir. Türkiye içeride ve dışarıda geliştirilmek istenilen kuşatmaya karşı bütün direncini gösterecektir.”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından esnaf ziyaretine devam etti.

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