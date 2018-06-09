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Hakan Çavuşoğlu: Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 22:40 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaptığı konuşmada, "CHP'liler seçim döneminde milliyetçi oluyor, seçim bitince terörist cenazelerinde ağlıyorlar.

Hakan Çavuşoğlu: Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağız

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaptığı konuşmada, "CHP'liler seçim döneminde milliyetçi oluyor, seçim bitince terörist cenazelerinde ağlıyorlar. İnce, adaylığını açıklıyor, önce Selahattin Demirtaş'ın ayağına gidiyor. Biz Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağız, sizler ağlamaya devam edin'' dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yapımı tamamlanan 261 yataklı Gemlik Devlet Hastanesi’nin açılışına katıldı. Açılışa Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Hastane Başhekimi Şahmeran Çelenkoğlu, Kurum ve daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Zafer Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sağlık konusunun yanı sıra Kandil ve terör çıkışlarıyla dikkat çekti. Çavuşoğlu, "AK Parti iktidarında devletin eli, tüm toplumu kucaklamaya devam ediyor. Türk tipi sağlık modeli, Amerika dahil pek çok ülkede inceleniyor, bizlerden fikir alınıyor. Bu hizmetleri yapmak, ancak dertli olmakla, milletini dert etmekle mümkün olur. Bazen unutuyoruz. Gecenin yarısı kuyruğa girdiğimizi, yazılan ilaçları bulamadığımızı, sıra alamadığımızı unutuyoruz. Türkiye sağlığa bizden önce 18,8 milyar ayırabiliyordu, bugün 117 milyar ayırıyoruz. Zenginleştik, büyüdük" dedi.
‘TERÖRİST CENAZELERİNDE AĞLIYOR’
"CHP'liler seçim döneminde milliyetçi oluyor, seçim bitince terörist cenazelerinde ağlıyorlar" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Savcı Selim Kiraz'ı şehit edenler bile CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istemişti, onun arabulucu olmasını talep etmişti. İnce, adaylığını açıklıyor, önce Selahattin Demirtaş'ın ayağına gidiyor. Sonra bunlar Temel Paşa'ya laf ediyorlar. Biz Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağız, sizler ağlamaya devam edin'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Hakan Çavuşoğlu: Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağızHakan Çavuşoğlu: Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağızHakan Çavuşoğlu: Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağızHakan Çavuşoğlu: Kandil'e gireceğiz, hatta Kandil'i yıkacağız

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