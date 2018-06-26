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Hakan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu akla zarar iftiralarla suçlama gafletinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını eleştirerek, "Seçimden sonra 'Demokraside hile var' diye hâlâ akla zarar iftiralarla suçlama gafletindedir" dedi.

BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını eleştirerek, "Seçimden sonra 'Demokraside hile var' diye hâlâ akla zarar iftiralarla suçlama gafletindedir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimleriyle ilgili bugün yaptığı açıklamaları değerlendiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Allah CHP Genel Başkanına akıl versin. Bugünkü açıklamaları akla ziyan beyanatlardır. Seçime birkaç gün kala 'Demokratik yollarla bir diktatörü göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, seçimden sonra 'Demokraside hile var' diye hâlâ akla zarar iftiralarla suçlama gafletindedir" diye konuştu.
Tüm dünyanın, girdiği her seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla tebrik ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sandığa inanmayan bir CHP Genel Başkanı demokrasimizin yüz karasıdır. Böyle ifadelerle erittiği partisine gönül veren kitleyi, CHP örgütlerini kandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu yönetemediği, başarısızlığa mahkum ettiği partisine gönül verenlere karşı kendisini savunmak için her türlü yalana başvuruyor. Kendinde kabul edemediği, herkesin rahatsızlık duyduğu bu içler acısı hali başkasına aitmiş gibi göstermeye çalışıyor. Bir 'tek adam' varsa o da CHP'de girdiği her seçimi kaybettiği halde koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu'dur. Dokuz defa seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun hatalarının sorumlusu sürekli neden başkası? CHP'liler bu soruyu soracak. Bundan kaçış yok. Çünkü Türkiye'de demokrasi var" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun 'Hileli demokrasi' iddiasını zavallılık olarak değerlendiren Hakan Çavuşoğlu, "Milletin aklıyla dalga geçmektir. Rabbim CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin. Böyle bir genel başkana sabretmek kolay olmayacaktır. Anlaşılan o ki, Sayın Kılıçdaroğlu 10 defa Ankara-İstanbul arasında güzergahta yürüse yine fayda etmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu, millet senin her sandık yenilgisi sonrası sanki başarılıymış gibi sahte gülümsemeпi görmekteп yoruldu. Sana hiç kimse inanmıyor. Bozkırın Tezenesi rahmetli Neşet Ertaş'ın ifadesiyle, 'Sevgi dünyasına yalan girmez, gönülden sevmeyen Hakk'a eremez.' Bizler halka ve Hakk'a âşığız. Millet AK Parti'ye ve Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza inandığını bir kez daha 24 Haziran seçimleriyle teyit etmiştir. Rabbim yolumuzu ak eylesin, açık eylesin" dedi.

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