Hakan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi derindir (2)

BAL GÖÇ TESİSLERİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Orhangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Balgöç Sosyal Tesisleri, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı tören ile hizmete girdi. Bal-Göç'ün kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bu derneğin bir hemşehrilerine bakan yönü var, bir de görünmeyen yönü var. Aslında Bal-Göç derneği sadece Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız açısından değil, bütün Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımız açısından, politikaların belirlenmesinden tutun da oradaki ihtiyaç sahibi insanların istifadesine sunmak üzere ortaya koydukları proje ve desteklere kadar, birçok alanda önemli faaliyetler yürütüyorlar" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanlığını kazanmasının ardından ortaya koyduğu anlayışın Türkiye'ye teşmil edecek bir anlayış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Hatırlayınız İstanbul'un işler acısı halini, çöp yığınlarının köşe bucak bulunduğu, insanların omuzlarında kovalarla su taşıdığı, hatta küvetlerde haftalık suların tasarruf edilerek kullanıldığı bir durumdu. Sadece birkaç ay sonrasında Istranca Dağları'ndan tam 7 gölet yapılmak suretiyle İstanbul'un su sorunu ortadan kalktı. Bugün İstanbul yeşil ve maviye bürünmüş durumda. Şehir içi ulaşım günden güne değer kazanıyor" ifadelerini kullandı.