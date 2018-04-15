HABER

Hakan Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Erhürman ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vakıf Şehir: Lefkoşa projesi kapsamında geldiği Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vakıf Şehir: Lefkoşa projesi kapsamında geldiği Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü. Erhürman ile gerçekleştirilen toplantının çok verimli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun her aşamasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olacağı belirtti.

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.