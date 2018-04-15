Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkanı ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında KKTC’ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen kabulde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC’nin Türkiye’nin göz bebeği olduğunu ifade ederek, “Burada her ne yaşanıyorsa, oluyorsa bizim de ilgimizi çok yakından çekiyor” dedi. Uluçay’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Binali Yıldırım’ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, “Bugün Alternatif rota vakıf şehir Lefkoşa teması ile çıktığımız bir turda, buranın adeta mührü mahiyetini taşıyan, ecdadımıza ait vakıf eserlerinin önünden geçerek, Kıbrıs’ta ne kadar derin köklere sahip olduğumuzu, ecdadımızın burada ne kadar zengin bir kültürel dokuya ulaşarak bizlere bunu miras bıraktığını tekrardan gördük” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Kıbrıs’taki vakıf eserlerinin, adayı ziyaret edenlere bir rota oluşturması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“Yıllardır bu adada var olma mücadelesi veriyoruz”

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise Çavuşoğlu’nun böylesi bir günde kendileriyle bir arada olmasının önemine işaret ederek, “Bugün çok önemli bir projenin başlangıcını yaptık” dedi. Çavuşoğlu’na Meclis’e yaptığı ziyaret için de teşekkür eden Uluçay, Türkiye ile KKTC arasında var olan işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini söyledi. Uluçay, Vakıf Şehir Lefkoşa projesinin bugün hayata geçirilmesinin Lefkoşa için çok önemli olduğuna işaret ederek, bunun ülkenin turizm faaliyetleri, kültürel mirası ve tarihi eserlere verdiği değer açısından önemli olduğunu belirtti. Projenin zamanla meyvelerini vereceğini söyleyen Uluçay, “Biz yıllardır bu adada var olma mücadelesi veriyoruz, Vakıflar İdaresi de bu adanın ülkenin en köklü kuruluşlarındandır” diye konuştu. Uluçay, Vakıflar İdaresi’nin Türkiye devam eden işbirliğinin çok önemli olduğunu ve bundan sonra da işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.