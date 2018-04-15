HABER

Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında KKTC’ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında KKTC’ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen kabulde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC’nin Türkiye’nin göz bebeği olduğunu ifade ederek, “Burada her ne yaşanıyorsa, oluyorsa bizim de ilgimizi çok yakından çekiyor” dedi.
Uluçay’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Binali Yıldırım’ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, “Bugün Alternatif rota vakıf şehir Lefkoşa teması ile çıktığımız bir turda, buranın adeta mührü mahiyetini taşıyan, ecdadımıza ait vakıf eserlerinin önünden geçerek, Kıbrıs’ta ne kadar derin köklere sahip olduğumuzu, ecdadımızın burada ne kadar zengin bir kültürel dokuya ulaşarak bizlere bunu miras bıraktığını tekrardan gördük” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Kıbrıs’taki vakıf eserlerinin, adayı ziyaret edenlere bir rota oluşturması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“Yıllardır bu adada var olma mücadelesi veriyoruz”
KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise Çavuşoğlu’nun böylesi bir günde kendileriyle bir arada olmasının önemine işaret ederek, “Bugün çok önemli bir projenin başlangıcını yaptık” dedi. Çavuşoğlu’na Meclis’e yaptığı ziyaret için de teşekkür eden Uluçay, Türkiye ile KKTC arasında var olan işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini söyledi. Uluçay, Vakıf Şehir Lefkoşa projesinin bugün hayata geçirilmesinin Lefkoşa için çok önemli olduğuna işaret ederek, bunun ülkenin turizm faaliyetleri, kültürel mirası ve tarihi eserlere verdiği değer açısından önemli olduğunu belirtti. Projenin zamanla meyvelerini vereceğini söyleyen Uluçay, “Biz yıllardır bu adada var olma mücadelesi veriyoruz, Vakıflar İdaresi de bu adanın ülkenin en köklü kuruluşlarındandır” diye konuştu. Uluçay, Vakıflar İdaresi’nin Türkiye devam eden işbirliğinin çok önemli olduğunu ve bundan sonra da işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi?
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldiİsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

İlginizi Çekebilir

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.