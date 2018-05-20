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Hakan Çavuşoğlu: Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın iman meselesidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı.

Hakan Çavuşoğlu: Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın iman meselesidir

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ''Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu, görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir'' dedi.
Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldığı programda konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye'de gençlere olan bakış açısının 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş oldukları mücadeleden sonra değiştiğini belirtti. Gençlerde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için gereken potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ''15 Temmuz'da yaşanan alçakça girişimde gençlerimizin bu bayrağın yere düşmemesi için ülkenin işgaline muhalefet etmek suretiyle, onlara mukavemet ederek göstermiş oldukları cesaret örneğinden hareketle biz diyoruz ki, gençlerimiz bundan sonraki süreçte elinde silahıyla güvenlik güçleri olarak bu ülkenin savunması için değil, sadece darbe girişimlerine karşı bayrağımızı savunmak için değil aynı zamanda bu ülkeyi yüksek hedeflere ulaştırmak, muasır medeniyetler seviyesine de ulaştırmak için çaba sarf edecek potansiyeli, donanımı onlarda gördüğümüzü özellikle ifade ediyoruz'' dedi.
'İLK KIBLEMİZİ KORUYAMAZSAK, BUGÜNKÜ KIBLEMİZİ GÜVENCE ALTINDA GÖREMEYİZ'
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına değinen Çavuşoğlu, ''Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir. Zira Mescid-i Aksa veya Kudüs Kur'an-ı Kerim'deki ayetle sabittir ki o beldeler mübarek kılınmıştır ve dolayısıyla bizim için bir iman meselesidir. Kudüs gökte inşa edilip yere indirilmiş bir şehirdir. Kudüs, bugün Müslümanların adeta ciğerparesi olarak inim inim inleyen mukaddes bir beldedir. Bütün dünya gözlerini yumsa da herkes sırtını dönse de Türk milleti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan asla bu noktada bir taviz vermeyecek, gözlerini yummayacak ve gerekeni yapmıştır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yapmaya devam edecektir'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hakan Çavuşoğlu: Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın iman meselesidir

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