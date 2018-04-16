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Hakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği KKTC’de Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği KKTC’de Lefkoşa Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Hakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği KKTC’de Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Vakıf Şehir: Lefkoşa” projesi kapsamında geldiği KKTC’de Lefkoşa Büyükelçiliğine ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Büyükelçi Derya Kanbay’dan bilgi aldı.

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