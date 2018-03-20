Hakan Çavuşoğlu Moğolistan’da cezaevini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Moğolistan’da bir cezaevini ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için geldiği Moğolistan’da, Moğolistan Ceza İnfaz Kurumu Başkanlığı 441 Nolu Cezaevi’ni ziyaret etti. Hakan Çavuşoğlu ziyareti esnasında Türkiye Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından mahkumlara meslek kazandırmak için kurulan demir doğrama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.
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