HABER

Hakan Çavuşoğlu Moğolistan’da cezaevini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Moğolistan’da bir cezaevini ziyaret etti.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için geldiği Moğolistan’da, Moğolistan Ceza İnfaz Kurumu Başkanlığı 441 Nolu Cezaevi’ni ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Moğolistan’da bir cezaevini ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için geldiği Moğolistan’da, Moğolistan Ceza İnfaz Kurumu Başkanlığı 441 Nolu Cezaevi’ni ziyaret etti. Hakan Çavuşoğlu ziyareti esnasında Türkiye Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından mahkumlara meslek kazandırmak için kurulan demir doğrama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.