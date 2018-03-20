Hakan Çavuşoğlu Moğolistan’da TİKA hayvan yemi dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Moğolistan’da, Moğolistan Yol ve Ulaştırma Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile birlikte Türkiye Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) düzenlediği yem dağıtım törenine katıldı.
Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için gittiği Moğolistan’da Türkiye Başbakanlık İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının düzenlediği yem dağıtım programının açılış törenine katıldı. Hakan Çavuşoğlu’nun Moğolistan Yol ve Ulaştırma Geliştirme Bakanı Jadamba Bat-Erdene ile birlikte katıldığı etkinlikte Bulgan şehrine bağlı 14 ilçede hayvancılık yapan çiftçiler için temin edilen 325 ton hayvan yeminin dağıtım töreni gerçekleşti.
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