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Hakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alametifarikasıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2002 yılından itibaren Türkiye'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alametifarikasının sağlık alanında sunduğu konfor ve rahatlık olduğunu söyledi.

Hakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alametifarikasıdır

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2002 yılından itibaren Türkiye'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alametifarikasının sağlık alanında sunduğu konfor ve rahatlık olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ''İnşallah 24 Haziran'da milletimizin teveccühü, bizlerin de gayretiyle 2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız'' dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün Bursa'da İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve hastaneyi yaptıran iş adamı Celal Sönmez'le, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu, hastaneyle ilgili bilgi aldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda Bursa'daki sağlık yatırımlarının büyük gelişme gösterdiğini, bunun ilçelere de yansıdığını belirterek, ''Sağlıkla ilgili olarak 2002 yılından itibaren Türkiye'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alametifarikası sağlık alanında sunmuş olduğu konfordur, rahatlıktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinden yola çıkan partimiz, sadece ve sadece 'İnsana daha iyi hizmeti nasıl edebiliriz, sağlıklı yaşam şartlarını kendilerine nasıl sunabiliriz' derdi ve tasasında olmuştur. Kadrolarımız bu dert ve tasayla hizmet vermeye çalışıyor'' diye konuştu.
Çavuşoğlu, hastanenin bulunduğu bölgenin Bursa'nın önemli merkezi alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
''Hastanenin neredeyse yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Burası, ilave edeceğimiz yoğun bakım yataklarıyla beraber toplamda 950 yataklı bir hastane olacak. Yaklaşık 355 adet tek kişilik konforlu odalarda hastalarımız hizmet alacaklar. Burada yenidoğan, onkoloji bölümü de hizmet verecek. Hastanemiz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor. Burada günlük 15 bin poliklinik yapmayı düşünüyoruz. Hastanede açık ve kapalı olmak üzere 2 bin 222 araçlık bir otopark da olacak. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle de hızlı, etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin kısaltıldığı ve hizmete kısa sürede ulaşıldığı bir dönemin kapısını aralayacağız."

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Hakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alametifarikasıdırHakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alametifarikasıdırHakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alametifarikasıdırHakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alametifarikasıdır

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