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Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi.

Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili ve partililer ile Mudanya'ya giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Çavuşoğlu, Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi. "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" diyen Çavuşoğlu, "Bugün terörle mücadele ederken, bize parmak sallayan birileri, 'Verdiğimiz silahları terörle mücadelede kullanmayın' diyor. Heron'u alıyorsunuz, yazılımları İsrail'in elinde. Tanklarımızı tamir için yolluyoruz, geri göndermiyorlar" ifadelerini kullandı.
'KILIÇDAROĞLU BİR APARATTIR'
Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştrilerde bulunan Hakan Çavuşoğlu, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bildiğiniz CHP olmaktan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir aparattır, bir projedir. Yegâne görevi, yurt dışında pişirilen ne kadar senaryo varsa Türkiye'ye dönük olarak onlara omuz vermek, burada onların aktörü, piyonu, figüranı olmaktır. Türkiye'yi dışarıya jurnalleyen CHP, teröristlerle kol kola gezen CHP, teröristlere destek veren CHP, Türkiye'de ne kadar aykırı ses varsa onların sesini burada dillendiren CHP, yabancı güçlere 'gel gel' diye çağrı yapan CHP. Şimdi bunlar, milletin önüne sandık konulunca şirinlik yapmaya başladılar. Vatan, millet sevdalısı kesildiler. Gülücükler dağıtıyorlar" dedi.

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Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazımHakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

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