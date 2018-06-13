HABER

Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili ve partililer ile Mudanya'ya giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Çavuşoğlu, Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi. "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" diyen Çavuşoğlu, "Bugün terörle mücadele ederken, bize parmak sallayan birileri, 'Verdiğimiz silahları terörle mücadelede kullanmayın' diyor. Heron'u alıyorsunuz, yazılımları İsrail'in elinde. Tanklarımızı tamir için yolluyoruz, geri göndermiyorlar" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU BİR APARATTIR'

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştrilerde bulunan Hakan Çavuşoğlu, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bildiğiniz CHP olmaktan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir aparattır, bir projedir. Yegâne görevi, yurt dışında pişirilen ne kadar senaryo varsa Türkiye'ye dönük olarak onlara omuz vermek, burada onların aktörü, piyonu, figüranı olmaktır. Türkiye'yi dışarıya jurnalleyen CHP, teröristlerle kol kola gezen CHP, teröristlere destek veren CHP, Türkiye'de ne kadar aykırı ses varsa onların sesini burada dillendiren CHP, yabancı güçlere 'gel gel' diye çağrı yapan CHP. Şimdi bunlar, milletin önüne sandık konulunca şirinlik yapmaya başladılar. Vatan, millet sevdalısı kesildiler. Gülücükler dağıtıyorlar" dedi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var"
Bakan Özlü: Muhalefet, kin ve nefretle davranıyorBakan Özlü: Muhalefet, kin ve nefretle davranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.