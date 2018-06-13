Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili ve partililer ile Mudanya'ya giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Çavuşoğlu, Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi. "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" diyen Çavuşoğlu, "Bugün terörle mücadele ederken, bize parmak sallayan birileri, 'Verdiğimiz silahları terörle mücadelede kullanmayın' diyor. Heron'u alıyorsunuz, yazılımları İsrail'in elinde. Tanklarımızı tamir için yolluyoruz, geri göndermiyorlar" ifadelerini kullandı.
'KILIÇDAROĞLU BİR APARATTIR'
Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştrilerde bulunan Hakan Çavuşoğlu, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bildiğiniz CHP olmaktan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir aparattır, bir projedir. Yegâne görevi, yurt dışında pişirilen ne kadar senaryo varsa Türkiye'ye dönük olarak onlara omuz vermek, burada onların aktörü, piyonu, figüranı olmaktır. Türkiye'yi dışarıya jurnalleyen CHP, teröristlerle kol kola gezen CHP, teröristlere destek veren CHP, Türkiye'de ne kadar aykırı ses varsa onların sesini burada dillendiren CHP, yabancı güçlere 'gel gel' diye çağrı yapan CHP. Şimdi bunlar, milletin önüne sandık konulunca şirinlik yapmaya başladılar. Vatan, millet sevdalısı kesildiler. Gülücükler dağıtıyorlar" dedi.
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum