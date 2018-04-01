Hakan Çavuşoğlu: Teröristlerin ülke içerisinde sayıları azaldı (3)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU ASKER UĞURLAMASINA KATILDI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde asker uğurlamasına katıldı. Askere gidecek gençler tarafından karşılanan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sahneye tanıklık edildiğini belirterek, "Hiçbir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken bunu bir düğüne dönüştürsün. Adeta bir düğün havasıyla halaylarla onu askere göndersin. Çok büyük bir milletiz. Bu milletin bir ferdi olmak emin olunuz ki bütün onurların bütün gururların çok çok üstünde bir şeydir" dedi.

'BİZİM MEDENİYETİMİZ ZORLAŞTIRAN DEĞİL, KOLAYLAŞTIRANDIR'

Türk milletinin hiç bir zaman sömürgecilik yapmadığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin dinine, kültürüne, özgürlüğüne, hürriyetine tasallut etmemiştir. Yoksa bugün büyük bir coğrafyada Türkçeden başka bir şey konuşulmazdı. Ama bizim milletimiz gittiği yerde insanın insan olmasından kaynaklanan her türlü hakkına sahip çıkmış, riayet etmiştir. Bugün insan hakları insan hakları diye ortaya çıkıp bize parmak sallayanlara bunu hatırlatıyoruz. Sizin bugün insan hakları ve hürriyetleri diye söyledikleriniz, bize sanki olmuyormuş gibi parmak salladıklarınız var ya onlar bizim geçmişimizin tarihimizin nişanesi iftihar tablosu. Oradan Yahudilere sağlanan imkanlara özgürlüklere bakın. Bizim medeniyetimiz öyle büyük bir medeniyet ki zorlaştıran değil, kolaylaştıran, nefret ettiren değil, müjdeleyen ve sevgiyi esas alan bir medeniyet" diye konuştu.