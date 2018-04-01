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Hakan Çavuşoğlu: Teröristlerin ülke içerisinde sayıları azaldı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU ASKER UĞURLAMASINA KATILDI Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde asker uğurlamasına katıldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU ASKER UĞURLAMASINA KATILDI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde asker uğurlamasına katıldı. Askere gidecek gençler tarafından karşılanan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sahneye tanıklık edildiğini belirterek, "Hiçbir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken bunu bir düğüne dönüştürsün. Adeta bir düğün havasıyla halaylarla onu askere göndersin. Çok büyük bir milletiz. Bu milletin bir ferdi olmak emin olunuz ki bütün onurların bütün gururların çok çok üstünde bir şeydir" dedi.

'BİZİM MEDENİYETİMİZ ZORLAŞTIRAN DEĞİL, KOLAYLAŞTIRANDIR'

Türk milletinin hiç bir zaman sömürgecilik yapmadığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin dinine, kültürüne, özgürlüğüne, hürriyetine tasallut etmemiştir. Yoksa bugün büyük bir coğrafyada Türkçeden başka bir şey konuşulmazdı. Ama bizim milletimiz gittiği yerde insanın insan olmasından kaynaklanan her türlü hakkına sahip çıkmış, riayet etmiştir. Bugün insan hakları insan hakları diye ortaya çıkıp bize parmak sallayanlara bunu hatırlatıyoruz. Sizin bugün insan hakları ve hürriyetleri diye söyledikleriniz, bize sanki olmuyormuş gibi parmak salladıklarınız var ya onlar bizim geçmişimizin tarihimizin nişanesi iftihar tablosu. Oradan Yahudilere sağlanan imkanlara özgürlüklere bakın. Bizim medeniyetimiz öyle büyük bir medeniyet ki zorlaştıran değil, kolaylaştıran, nefret ettiren değil, müjdeleyen ve sevgiyi esas alan bir medeniyet" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 40 yıldır terörle mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Aramıza dökülen nifak tohumlarıyla beraber ülkemizin insanlarını birbirine kırdırmaya çalışanlar he bir taşeron kullandılar. 100 yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar. Müttefik bildiklerimiz bugün tırlar dolusu silahları teröristlere teslim ediyorlar. Halbuki o silahları bize parasıyla vermiyorlar. Benim teröristim, senin teröristin yaklaşımıyla beraber teröristler arasında ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ne olursa olsun bizim istikametimiz hak yolundadır. onun için mutlaka başaracağız" dedi.

'PEYGAMBER OCAĞINA GİTMEK TAM BİR DÜĞÜNDÜR'

Askere giden 31 askerin sağ salim gidip gelmelerini dileyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Onurlu bir görev için gidiyorlar. Hiç kimseye nasip olmayacak onurlu bir alınla buradan düğünle gidiyorlar. Askerliği düğün bilen başka hangi ülke var ki. Mehmetçik diyoruz. Peygamber ocağı olarak nitelendirilen bir yere gitmek de tam bir düğündür" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na plaket verildi. Daha sonra 31 asker adayı, alana getirilen davul zurna ile birlikte halay çekerken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da onlara eşlik etti.

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