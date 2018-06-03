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Hakan Çavuşoğlu: Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

'BUNLAR MİLLETİ SADECE SEÇİM DÖNEMİNDE HATIRLIYOR' Seçim bürolarının açılışının ardından Gürsu Belediyesi tarafından yaptırılan 'Gürsu Adrenalin Park' açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin AK Parti iktidarının yaptıklarını küçümsemeye çalıştıklarını öne sürdü.

'BUNLAR MİLLETİ SADECE SEÇİM DÖNEMİNDE HATIRLIYOR'

Seçim bürolarının açılışının ardından Gürsu Belediyesi tarafından yaptırılan 'Gürsu Adrenalin Park' açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin AK Parti iktidarının yaptıklarını küçümsemeye çalıştıklarını öne sürdü. Çavuşoğlu, "AK Parti'nin yaptıklarını balçıkla sıvayamazsınız. Güneş balçıkla sıvanmaz. AK Parti sağlıktan eğitime, ulaşımdan sosyal alandaki yatırımlara kadar hizmet verdi. Bunlar sadece milleti seçim dönemlerinde hatırlıyorlar. Seçim döneminde hatırladıkları millete geçmişte yaptıklarını unutmaları için şirinlik yapıyorlar. Bunların beyanname sayfalarında bir tane FETÖ göremezsiniz. Bir tane PKK göremezsiniz. Bugünlerde kimler kimlerle beraber, bir bakın" dedi.

'BU MİLLET TEMEL PAŞA'NIN APOLETLERİNİ SANA SÖKTÜRMEZ'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i eleştirmesine değinen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Başarılı operasyonlara imza atan komutanın apoletlerini sökecekmiş gafil. Bu millet sana onu söktürmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister; sen necisin, sen kimsin? Suçu ise cumhurbaşkanının katıldığı yemeğe onun da katılmasıymış. Ne yapsaydı milletin seçtiği cumhurbaşkanına sırtını mı dönseydi. Eskileri özlüyorsunuz değil mi? Eskiden apoletliler siz ne zaman isterseniz devreye girer vesayeti kurar iktidarı ele alırdınız. Yok öyle yağma. Bundan sonra çalışacaksınız. Proje göstereceksiniz, milleti ikna edeceksiniz. Öyle alırsınız iktidarı. Onu da yapamayacaksınız. Çünkü dün ne yaptınız ki. Terörist cenazesinde ağlayanlar, bugün bizim karşımızda vatan millet sevdalısı kesiliyorlar. Dün vatan bölünmez sözünden tiksindiğini söyleyenler, bugün Türkiye'de milletin iradesini temsil etmek için ortaya çıkıyorlar. Kimi kandırıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan parkı gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, trap ve okçuluk poligonunda atış yaptı.

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