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Hakan Çavuşoğlu: Türkiye, saldırıların üstesinden milletin desteğiyle geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi.  Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kestel ilçesi kırsal Barakfakih Mahallesi'nde düzenlenen 'Barakfakih Hazretleri'ni Anma' programına katıldı.

Hakan Çavuşoğlu: Türkiye, saldırıların üstesinden milletin desteğiyle geldi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kestel ilçesi kırsal Barakfakih Mahallesi'nde düzenlenen 'Barakfakih Hazretleri'ni Anma' programına katıldı. Barakfakih Hazretleri’nin mezarını ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kabuğunu kırdığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonra önüne geçmek isteseler de ancak bizim yürüyüşümüzü, hızımızı yavaşlatabilirler; ama asla durduramazlar. Çünkü Türk insanı bunu görmüştür, Türk insanı bunu yaşamıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 2023, 2053 ve gelecek kuşakların güçlü Türkiye'sini sağlamak için 2071 tasavvurumuza ulaşmak üzere tarihi günlerden geçiyoruz. Onun için aklınızı, ferasetinizi, basiretinizi, yaşanan olayları göz önüne alarak, muhakeme ederek, vereceğiniz kararları bu çerçevede ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır” diye konuştu.
'15 TEMMUZ'DA BATI TRAKYA TÜRKLERİ DİK DURDU'
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nce düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Darbe girişimini gecesi yaşananları hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
“15 Temmuz gecesi ben, TBMM çatısı altındayken, Batı Trakya’dan Makedonya, Kosova, Bosna, Bulgaristan’dan kardeşlerimizin ‘Bize ihtiyaç var. Açın kapıları geliyoruz’ dediklerine şahitlik ettim. Türkiye’nin bayrağı altında yaşayıp da ekmeğini yiyip, suyunu içip, iaşesini temin edip de bu bayrağa saldıranlar, düşmanlık edenler karşısında bir başka bayrak altında yaşasa da Balkan coğrafyasındaki insanlar, onlara karşı her zaman dimdik ayakta kalmaya devam edecekler. Türkiye, sadece Türkiye’den ibaret değildir. Biz güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye kabuğunu yırttı. Bundan sonra bizim hızımızı yavaşlatabilirler; ancak durduramazlar. Hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Bizim sınırlarımız 786 bin kilometrekare sınırı olsa da gönlümüzün sınırı yoktur. Bizim gönüllümüz sınırı Afrika’nın içlerine, Balkanlar'ın dağlarına kadar sirayet ediyor.”

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