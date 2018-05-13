Hakan Çavuşoğlu: Türkiye, saldırıların üstesinden milletin desteğiyle geldi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kestel ilçesi kırsal Barakfakih Mahallesi'nde düzenlenen 'Barakfakih Hazretleri'ni Anma' programına katıldı. Barakfakih Hazretleri’nin mezarını ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kabuğunu kırdığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonra önüne geçmek isteseler de ancak bizim yürüyüşümüzü, hızımızı yavaşlatabilirler; ama asla durduramazlar. Çünkü Türk insanı bunu görmüştür, Türk insanı bunu yaşamıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 2023, 2053 ve gelecek kuşakların güçlü Türkiye'sini sağlamak için 2071 tasavvurumuza ulaşmak üzere tarihi günlerden geçiyoruz. Onun için aklınızı, ferasetinizi, basiretinizi, yaşanan olayları göz önüne alarak, muhakeme ederek, vereceğiniz kararları bu çerçevede ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır” diye konuştu.