Hakan Çavuşoğlu'nun sandığından Erdoğan çıktı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçimlerinde de AK Parti birinci çıktı.
Çavuşoğlu'nun eşi Fatma Çavuşoğlu ile birlikte oy kullandığı Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulundaki 2325 numaralı sandıkta oy dağılımı belli oldu.
Sandıkta kullanılan 345 oyun 215'i Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, 91'i Muharrem İnce'ye, 26'sı Meral Akşener'e, 5'i Selahattin Demirtaş'a, 5'i Temel Karamanoğlu'na çıkarken 3 oy da geçersiz sayıldı.
Milletvekili seçiminde ise AK Parti 182, MHP 30, Cumhur İttifakı 6, CHP 63, İYİ Parti 44, Saadet Partisi 4, Millet İttifakı 1, HDP 8 oy aldı, 7 oy ise geçersiz sayıldı.
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