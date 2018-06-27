HABER

Hakkari'de Ak Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den milletvekili seçilen Husret Dinç, Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde 5 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'de, 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den milletvekili seçilen Husret Dinç, Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde 5 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.

Ak Parti birinci sıradan milletvekili olmaya hak kazanan Husret Dinç'in Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki evinde verdiği yemeğe, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Ak Parti Şemdinli eski İlçe Başkanı Tahir Saklı, partililer ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 30 koyunun kesildiği yemeğin ardından konuşan Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bundan sonra daha fazla hizmet vereceğiz" dedi.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova: “21.FIFA Dünya Kupası turnuvası tamamen politik”Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia Demydova: “21.FIFA Dünya Kupası turnuvası tamamen politik”
Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Diğer Haberler
Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Erdoğan konvoyunu durdurup çocuklara oyuncak dağıttı

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu milletin iradesine saygı duymuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu milletin iradesine saygı duymuyor

Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.