Hakkari'de Ak Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'de, 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den milletvekili seçilen Husret Dinç, Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde 5 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.
Ak Parti birinci sıradan milletvekili olmaya hak kazanan Husret Dinç'in Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki evinde verdiği yemeğe, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Ak Parti Şemdinli eski İlçe Başkanı Tahir Saklı, partililer ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 30 koyunun kesildiği yemeğin ardından konuşan Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bundan sonra daha fazla hizmet vereceğiz" dedi.
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